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НовостиОбщество18 января 2023 8:00

Чиновникам и депутатам Татарстана не стали запрещать выезд за границу

При этом в Марий Эл и Чувашии неофициально рекомендовали воздержать от поездок в зарубежные страны
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Поездки не стали ограничивать в условиях специальной операции.

Поездки не стали ограничивать в условиях специальной операции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновникам и депутатам Татарстана не стали запрещать выезд за границу в условиях проведения специальной операции. Об этом "Коммерсанту" заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

- У нас же есть страны, с которыми мы активно работаем, - пояснила она.

Ранее, стало известно, что в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, Ульяновской и Тамбовской областях чиновникам и депутатам неофициально, в устной форме, рекомендовали воздержаться от поездок в зарубежные страны. К слову, как сообщает kp.ru, большинство жителей России поддержали такой "запрет".

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