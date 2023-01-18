Поездки не стали ограничивать в условиях специальной операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновникам и депутатам Татарстана не стали запрещать выезд за границу в условиях проведения специальной операции. Об этом "Коммерсанту" заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

- У нас же есть страны, с которыми мы активно работаем, - пояснила она.

Ранее, стало известно, что в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, Ульяновской и Тамбовской областях чиновникам и депутатам неофициально, в устной форме, рекомендовали воздержаться от поездок в зарубежные страны. К слову, как сообщает kp.ru, большинство жителей России поддержали такой "запрет".

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