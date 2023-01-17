В Набережных Челнах после капитального ремонта открылся детский сад «Подсолнушек»

В детском саду работает 12 групп, из них две ясельные. Фото: мэрия Набережных Челнов.

В Набережных Челнах после капремонта начал работу детский сад "Подсолнушек" в 52 комплексе. На реконструкцию в общей сложности потратили 142,4 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, детсад рассчитан на 275 детей. Во время капремонта был отреставрирован фасад здания. На первом этаже оборудовали медицинский кабинет. Также заменено водоснабжение и канализация, отремонтированы системы отопления и вентиляции, установлены новые окна и двери.

Отметим, что в детском саду работает 12 групп, из них две ясельные, три - логопедические. Обучение ведется на татарском языке.

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