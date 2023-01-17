Задержанный признал свою вину. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж. ЧП произошло 16 января. В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что на улице Белинского к ней подошел неизвестный мужчина, вырвал мобильный телефон и скрылся.

Оперативники смогли оперативно выйти на потенциального злоумышленника. Его задержали на улице Побежимова и доставили в отдел полиции. Свою вину 44-летний мужчина признал. На время следствия подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде.

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