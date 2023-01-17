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НовостиЭкономика17 января 2023 15:56

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении для госслужащих республики

Жители Татарстана смогут получить сумму от 0,5 до 2 окладов работника государственной службы
Рината СТРЕБКОВА
Срок выплаты поощрений составит 30 дней со дня публикации правового акта, сообщается в указе президента РТ

Срок выплаты поощрений составит 30 дней со дня публикации правового акта, сообщается в указе президента РТ

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении государственных служащих республики, а также для тех, кто был уволен со службы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы РТ.

Претендовать на выплату могут госслужащие, которые получали поощрения, либо стали обладателями госнаград. Так, согласно документу, татарстанцы, которые были поощрены президентом Татарстана или первыми лицами Госсовета и Кабмина республики получат 0,5 месячного оклада госслужащего.

На полный оклад могут претендовать получившие поощрения Президента или правительства России. Обладатели госнаград Татарстана могут получить 1,5 оклада. Те госслужащие, которые получили госнаграду России, получат максимальную сумму - 2 оклада.

Срок выплаты поощрений составит 30 дней со дня публикации правового акта, сообщается в указе президента РТ.

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