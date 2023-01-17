В Набережных Челнах в 2023 году продолжат строительство 14 микрорайонов

Строительство микрорайонов продлится в 2023 году. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В исполкоме Набережных Челнов подвели итоги 2022 года в сфере строительства. Как рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета Айрат Ганиев, в прошлом году было построено немало важных объектов.

Например, был сдан в эксплуатацию русский драматический театр «Мастеровые», а также построена школа на 1501 место в 69 микрорайоне города. Это самое большое учебное заведение в татарстанском автограде.

В 2023 году большое строительство в городе продолжится. В частности, застройщики продолжают строительство сразу 14 жилых микрорайонов - «Дружный», «Вивальди», «Красные Челны», «Новые просторы»; «Побережье», «Новый»; «Междуречье»; «Автозаводец», «Сердце города», «Притяжение»; «Озеро», «Челны Сити»; «Питерский квартал»; «Замелекесье».

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