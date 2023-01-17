В Чувашии будут судить группу бутлегеров, из-за суррогата которых погибли 11 человек

Расследование уголовного дела завершено, теперь его рассмотрит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о деятельности группы бутлегеров, все его материалы уже направлены на рассмотрение в суд. Так, в скором времени перед законом ответят восемь человек, шестеро из которых являются жителями республики, сообщает следственный комитет Чувашии.

- В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлены обвинения в совершении сем преступных эпизодов, - отметили в ведомстве.

Это как производство, хранение, перевозка и сбыт группой лиц продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц, так и нарушение авторских прав.

Как следует из материалов уголовного дела, еще весной 2019 года житель Санкт-Петербурга вместе с приятелем из Чувашии создали организованную преступную группу. Помимо их в ее состав вошли еще шесть человек, пятеро из которых являются жителями Чувашии.

С 2020 по 2021 года житель Санкт-Петербурга в своем городе без всякой на то лицензии занялся производством этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе и с повышенным содержанием метилового спирта.

Все это увозилось в Чувашию и продавалось местным жителям, 11 из которых насмерть отравились данным суррогатом. Кроме того, все тот же житель Санкт-Петербурга продавал свой алкоголь и на территории Северной столицы. При этом он клеил на бутылки со спиртным поддельные акцизные марки и этикетки с чужими брендами. В последнем случае правообладателям был причинен ущерб более чем на 400 тысяч рублей.

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