В Казани иностранцы во время застолья устроили поножовщину

Один из них был задержан в качестве подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в квартире на улице Амирхана в доме №12е у гражданина Армении отдыхали двое его земляков. Один 30-летний безработный, а второй трудится начальником участка на стройках.

Мужчины сидели и выпивали вместе. В один из моментов между гостями вспыхнула пьяная ссора. В результате этого конфликта безработный нанес начальнику участка колото-резаное ранение в грудь. Мужчина выжил, его увезли в больницу, где он до сих пор находится. Того же, кто устроил эту поножовщину, задержали и возбудили в отношении его уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С места преступления были, в том числе, изъяты три ножа и ножницы, сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах.

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