Ударил ножом в голову: жителя Чебоксар отдали под суд за покушение на убийство сестры

Мужчине помешали убить родственницу, да и она сама оказала ему активное сопротивление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство жительницы Чебоксар. На скамье подсудимых в скором времени окажется брат потерпевшей, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Мужчина так и не признал свою вину в совершенном преступлении, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, вечером 12 октября прошлого года в столице Чувашии на квартире своей сестры обвиняемый учинил с ней ссору на бытовой почве. В разгар конфликта мужчина ударил потерпевшую ножом прямо в голову. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник после этого продолжил нападение и делал все, чтобы добить сестру. Но та оказала активное сопротивление, к тому же ей на помощь поспешил ее супруг. В итоге женщина выжила, ее увезли в больницу, а ее брата задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.

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