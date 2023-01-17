В Казани почти на месяц продлили перекрытие улицы Пригородная

Кроме того, с 17 января ограничил движение на близлежащей улице Лебедева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани из-за строительства теплоснабжающих сетей продлили ограничение движения по улице Пригородной, причем почти на месяц.

- Участок по улице Пригородной от здания №4 до здания №4 корпус 1 по улице Лебедева, будет перекрыт вплоть до 15 февраля, - сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Кроме того, с 17 января по 13 февраля в Казани ограничили движение напротив здания №4 по улице Лебедева. Здесь же с 20 по 23 января частично будет закрыт и проезд в сторону улицы Тимер Юл, а с 27 по 29 января - в направлении улицы Холмовая.

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