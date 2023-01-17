Закон Татарстана о митингах решили дополнить списком адресов, где нельзя будет проводить акции

Этот вопрос подняли на заседании профильного комитета Госсовета республики. Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот вторник, 17 января, на заседании комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку рассмотрели вопрос о внесении изменений в местный закон о проведении митингов, демонстрации, пикетов и шествий.

Дело в том, что здесь федеральное законодательство с декабря 2022 года дало регионам полномочия самим решать, где нельзя проводить подобные акции из-за исторических или культурных особенностей, а также по объективным причинам. При этом возможен не полный запрет, а лишь ограничение по времени проведения указанных мероприятий.

В любом случае на местные власти здесь ложится обязанность определить список точных адресов таких мест. Кстати, города и районы Татарстана уже внесли свои инициативы по этому вопросу, и они будут включены в будущий законопроект.

- При его разработке необходимо учесть мнение всех слоев населения республики, - подчеркнул председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

В итоге Минюсту Татарстана было рекомендовано внести данный законопроект на рассмотрение в республиканский Госсовет через межведомственный координационный комитет по правовым вопросам, а также в правительство региона до 1 февраля этого года.

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