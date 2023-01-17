Азат Валеев решил покинуть пост главы Агрызского района Татарстана

На этом посту Валеев проработал менее двух лет. Фото: agryz.tatarstan.ru

В этот четверг, 19 января, депутаты Агрызского района должны будут рассмотреть отставку своего главы - Азата Валеева. Также в этой сессии должен принять участие спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Известно, что Валеев принял самостоятельное решение о сложении своих полномочий, то есть по собственному желанию, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Азат Валеев заступил на пост главы Агрызского района осенью 2020 года, заменив своего предшественника Валерия Макарова.

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