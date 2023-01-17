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НовостиПроисшествия17 января 2023 9:51

В Чувашии при ДТП с грузовиком пострадал мужчина и пятилетний ребенок

Пока в произошедшей аварии усматривается вина водителя большегруза
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

В этот вторник, 17 января, около 8.00 около деревни Большие Бикшихи Канашского района произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь по направлению к Канашу, во время поворота налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2109», сообщает ГИБДД Чувашии. Произошло столкновение, в результате которого различные травмы получили 35-летний водитель отечественной легковушки и его пятилетний пассажир.

- В момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, - отметили в ГИБДД Чувашии.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего ДТП.

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