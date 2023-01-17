В Татарстане на замену лифтов до 2025 года потратят более 1,7 миллиарда рублей

До 2025 года в 182 жилых домах Татарстана заменят 470 лифтов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 2025 года в 182 жилых домах Татарстана заменят 470 лифтов. На эти цели планируют выделить более 1,7 миллиарда рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы пройдут в Казани, Нижнекамске, Бугульме, Елабуге и Камских Полянах. Заказчиком выступает фонд ЖКХ Татарстана. Работы по заключенному госконтракту выполнит ООО "Лифт-строй компания". Эта же компания за 40 миллионов рублей подготовит до 2025 года проекты капитального ремонта в 168 домах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram