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НовостиОбщество16 января 2023 17:15

На Крещение в Йошкар-Оле можно будет окунуться только в одну купель

Она расположится у Вантового моста
Рината СТРЕБКОВА
Окунаться можно только в купели с лестницей, чтобы не получить травму.

Окунаться можно только в купели с лестницей, чтобы не получить травму.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 19 января православные жители Йошкар-Олы отметят один из важнейших праздников - Крещение Господне. Традиционно в этот день принято проводить обряд очищения души - окунаться в ледяную воду.

В этом году в столице Марий Эл оборудуют только одну традиционную иордань. Она расположится у Вантового моста. На месте купания будут дежурить спасатели и медицинские работники.

Если жители Йошкар-Олы решат окунуться в воду за пределами города, то сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют делать это в специально оборудованных местах. В частности, в проруби в обязательном порядке должна быть лестница, чтобы люди могли спокойно зайти в воду. Нырять в купель строго запрещено.

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