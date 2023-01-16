В Чувашии организуют более 100 мест для крещенских купаний

Всего окунуться в воду можно будет в 104 купелей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Близится один из самых почитаемых православных праздников - Крещение Господне. Традиционно в этот день принято окунаться в ледяную воду. У жителей Чувашии будет богатый выбор мест погружения - в республике организуют более 100 купелей.

По данным регионального МЧС, 29 специальных площадок оборудуют близ доступных водоемов, еще 75 купелей появятся в храмах и на источниках. Отметим, что на всех точках купания будут дежурить медики и спасатели.

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