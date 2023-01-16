Житель Набережных Челнов задушил бывшую жену из-за раздела имущества

Мужчину задержали и заключили под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

49-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в убийстве бывшей жены из-за раздела имущества. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

По данным следствия, экс-супруги делили совместно нажитое имущество. Они договорились, что за свою долю мужчина заплатит бывшей жене 900 тысяч. Однако на этом история не закончилась.

Бывшие муж и жена встретились на даче на территории одного из СНТ Тукаевского района. Там женщина потребовала у экс-супруга еще 600 тысяч рублей. Это не понравилось мужчине. Тот ударил женщину кулаком, а затем задушил. После он спрятал тело в огороде и уехал с дачи.

Родственники женщины забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время был обнаружен ее труп. Следом мужчину задержали. В настоящее время его заключили под стражу.

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