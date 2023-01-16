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НовостиОбщество16 января 2023 14:57

Экс-замглавы Минстроя РТ Ринат Абдуллин возглавил общественный совет при ведомстве

Его кандидатуру лично предложил лично министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин
Рината СТРЕБКОВА
На своем нынешнем месте работы Абдуллин сменил Ленара Валеева, Фото: пресс-служба Минстроя РТ.

На своем нынешнем месте работы Абдуллин сменил Ленара Валеева, Фото: пресс-служба Минстроя РТ.

Покинувший должность заместителя главы Минстроя Татарстана Ринат Абдуллин, не долго оставался без работы. Он возглавил Общественный совет при ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

На своем нынешнем месте работы Абдуллин сменил Ленара Валеева, Его кандидатуру лично предложил лично министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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