Счетная палата Татарстана предложила ввести льготы для компаний, в которых работают инвалиды

За 9 месяцев 2022 года в органы службы занятости Татарстана за помощью в трудоустройстве обратились более 3,6 тысячи инвалидов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата Татарстана предложила ввести налоговые льготы для компаний, в которых работают инвалиды. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по социальной политике рассказал аудитор Палаты Ильнур Мубараков.

По его словам, льгота может подразумевать снижение ставки налога на доход или вовсе освобождение от уплаты имущественного налога в размере расходов компаний на оплату труда инвалидов, а также освобождение от уплаты транспортного налога.

Мубараков также отметил, что за 9 месяцев 2022 года в органы службы занятости Татарстана в поиске работы обратились более 3,6 тысячи инвалидов, 64% из которых в итоге были трудоустроены.

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