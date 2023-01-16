Остальные выплаты придут по старому графику - 3 числа каждого месяца. Фото: Даниил ОПАРИН

В Марий Эл изменился график выплаты пособий по рождению и усыновлению первого ребенка. Связано это со сменой ответственного органа. Теперь вместо соцзащиты за выплаты отвечает Отделение Социального Фонда России по республике.

Так, первые выплаты в этом году придут досрочно 18 января, вместо февраля. Остальные придут по старому графику – 3 числа каждого месяца. Например, февральская выплата – в марте, мартовская – в апреле.

Напомним, выплата по рождению и усыновлению первого ребенка входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Однако, если ребенок родился в семье до 2023 года, родители смогут получить на него пособие по старым условиям.

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