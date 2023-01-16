В Чебоксарах с 1 февраля 2023 года решили открыть девять новых платных парковок

В Чебоксарах водители в три раза чаще стали покупать абонементы на платную парковку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чебоксарах с 1 февраля 2023 года откроются еще девять парковочных зон, вмещающих 364 машины. В настоящее время в городе работает 21 парковка на 854 места. Об этом на еженедельной планерке рассказал директор МКУ «Земельное управление» Александр Григорьев.

В свою очередь глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил установить камеры видеонаблюдения в 90% муниципальных парковках. Также в 2023 году в городе планируют обеспечить уборку стоянок, ввести льготы для многодетных семей и хозяев электрокаров, а также заняться вопросом создания новых парковок.

Также отмечается, что в Чебоксарах водители в три раза чаще стали покупать абонементы на платную парковку. В 2022 году их было приобретено девять тысяч.

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