В столовых двух лицеев и одной гимназии Казани ученики тестируют систему «Предзаказ»

Благодаря нововведению, школьник может заранее выбрать, какой именно комплекс блюд он будет на обед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала нового учебного года в рамках эксперимента в школьных столовых Казани детям из начальных классов предложили два вида бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. В итоге по пожеланиям ребят и их родителей был выбран второй сет – это когда вместо мяса предлагается молочное блюдо, к примеру, каша, сырники, запеканка, блинчики и йогурт.

- Данным выбором воспользовались дети в 86 школах города. При этом в пищеблоках продолжали готовить мясной завтрак для тех, кому такой вариант более предпочтителен. Два вида горячего питания на выбор предлагали в форме эксперимента и тестировали на протяжении трех месяцев. Получив положительную обратную связь, оба варианта оставили в меню, - сообщила 16 января на совещании в мэрии гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Кроме того, по ее словам, в этом учебном году при помощи приложения «Образовательная карта» тестируется система «Предзаказ». Благодаря ей, школьник может заранее выбрать, какой именно комплекс блюд он будет на обед. Эта возможность пока доступна в лицеях №78, №159 и гимназии №102. Но после удачной апробации систему внедрят во всех казанских школах.

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