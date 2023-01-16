Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 11:59

В столовых двух лицеев и одной гимназии Казани ученики тестируют систему «Предзаказ»

После ее проработки она появится во всех городских школах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Благодаря нововведению, школьник может заранее выбрать, какой именно комплекс блюд он будет на обед.

Благодаря нововведению, школьник может заранее выбрать, какой именно комплекс блюд он будет на обед.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала нового учебного года в рамках эксперимента в школьных столовых Казани детям из начальных классов предложили два вида бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. В итоге по пожеланиям ребят и их родителей был выбран второй сет – это когда вместо мяса предлагается молочное блюдо, к примеру, каша, сырники, запеканка, блинчики и йогурт.

- Данным выбором воспользовались дети в 86 школах города. При этом в пищеблоках продолжали готовить мясной завтрак для тех, кому такой вариант более предпочтителен. Два вида горячего питания на выбор предлагали в форме эксперимента и тестировали на протяжении трех месяцев. Получив положительную обратную связь, оба варианта оставили в меню, - сообщила 16 января на совещании в мэрии гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Кроме того, по ее словам, в этом учебном году при помощи приложения «Образовательная карта» тестируется система «Предзаказ». Благодаря ей, школьник может заранее выбрать, какой именно комплекс блюд он будет на обед. Эта возможность пока доступна в лицеях №78, №159 и гимназии №102. Но после удачной апробации систему внедрят во всех казанских школах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram