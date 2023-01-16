Гидрометцентр Татарстана сообщил о погоде на Крещение 19 января 2023 года

Ожидается довольно комфортная погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время республика продолжает находиться в западной периферии Казахстанского антициклона. В связи с этим в регионе отмечается морозная погода без снегопадов, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Так, согласно его прогнозам, существующая ситуация сохранится и во вторник, 17 января. Разве, что ночью при прояснениях температура воздуха может опуститься до -22 градусов. Зато утром и днем потеплеет максимум до -8 градусов. Именно в это время к западным районам Татарстана подойдет атмосферный фронт - пройдет небольшой снег.

В итоге в республике крещенских морозов не будет. Дело в том, что как 18, так и 19 января Татарстан будет находиться на периферии юго-восточного антициклона. Каких-либо существенных осадков не ожидается, ночью будет от -12 до -17 градусов, а днем - от -5 до -10 градусов.

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