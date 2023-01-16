Почти на сутки без воды оставят дома в Приволжском районе Казани

Воду отключат с 9.00 17 января. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из-за переврезки водопровода около моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани почти на сутки местных жителей отключат от воды.

Так, ее не будет с 9.00 17 января и до 5.00 18 января по адресам:

- ул.Дорожная, 1, 1 корп.1; 2, 3, 4, 5, 6, 26;

- ул.Набережная, 1а, 1а/1, 2б, 2б/1, 2в;

-ул.Пожарная, дома от №50 по №72;

- ул.Поперечно-Отарская, 100 корп.2;

- ул.Садовая, 72, 72а, 72а/1, 74/1, 77а, 80а, 81, 81 корп.1;

- ул.Южно-Промышленная, 9, 9/1;

Также воды в указанное время не будет в домах поселков Отары, Старое Победилово и Борисково.

- Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщили в МУП «Водоканал».

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