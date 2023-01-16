Мэр Казани Ильсур Метшин подверг критике торговую сеть за некачественную уборку снега около магазинов

По словам градоначальника, таким образом компания показывает свое отношение к покупателям и городу. Фото: metshin.ru

В этот понедельник, 16 января, на еженедельном совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин раскритиковал торговую сеть за то, что та некачественно убирает снег около своих магазинов.

По словам градоначальника, в столице Татарстана в течение всего 2023 года действует мораторий на штрафы для предпринимателей. Поэтому за ту же некачественную уборку закрепленых за ними территорий их никто не штрафует, только грозят пальчиком. А именно все в итоге ограничивается выдачей предупреждений и предписаний. Ильсур Метшин считает, что в связи с этим бизнесмены видят, где тут можно сэкономить. И если это еще более или менее понятно с начинающими предпринимателями, то в данную картину совсем не вписываются крупные торговые сети, которые могут позволить себе качественную уборку территорий.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, одна из них этого не делает, а значит можно сделать соответствующий вывод об отношении компании к своим покупателям и городу в целом.

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