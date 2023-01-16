В школах Казани бесплатным горячим питанием охвачено 100% учеников начальных классов

Стоимость же питания в школьных столовых города осталась на уровне прошлого учебного года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Татарстана все школьники из 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием, в том числе и дети из семей мобилизованных (с 1 по 11 классы). Всего же в столовых на разных условиях, питание получают около 160 тысяч детей, что на девять тысяч больше, нежели в прошлом учебном году, сообщили 16 января на совещании в мэрии города.

На нем отметили, что стоимость питания в школах Казани осталась на уровне прошлого учебного года. Всего же детям на выбор предлагается четыре комплекса меню:

- завтрак - молочное блюдо или блинчики, а также напиток (30 рублей);

- полдник - мучное или кондитерское изделие, напиток или кисломолочный напиток (30 рублей);

- два варианта обеда за 48 рублей каждый. На выбор - мясо или птица, гарнир, хлеб и напиток; или суп, мучное или кондитерское изделие, хлеб и напиток;

- В меню свободного выбора, которое стоит 73 рубля входит холодная закуска или суп, мясо, птица или рыба, гарнир, напиток и хлеб.

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