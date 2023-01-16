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НовостиОбщество16 января 2023 9:22

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил 100 тысяч рублей за рождение ребенка в семье мобилизованного

Вместе с деньгами мать уже двоих детей также получила набор с предметами первой необходимости
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Градоначальник присутсвтвоал на процедуре выписки. Фото: @nail_magdeev

Градоначальник присутсвтвоал на процедуре выписки. Фото: @nail_magdeev

В семье мобилизованного, пока муж и отец несет службу в зоне проведения спецоперации, родился второй ребенок. В Набережных Челнах Карим, которому всего 2,5 года, с нетерпением ждал и дождался встречи со своей младшей сестренкой. Девочку, кстати, назвали Аминой.

Во время выписки из КДМЦ ее вместе с мамой встречал не только старший братик, но и мэр города Наиль Магдеев.

- Вручил семье от нашего города 100 тысяч рублей и набор с предметами первой необходимости от Татарстана, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

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