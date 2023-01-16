Больше рожать призвал жительниц Нижнекамска мэр города Рамиль Муллин

Таким образом, город будет оставаться молодым, считает чиновник. Фото: er.ru

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал местных женщин повысить рождаемость в городе. Сделал он это во время своего выступления на совещании "деловой понедельник", которое прошло в этот понедельник, 16 января, в местном Исполкоме.

В новогодние праздники в Нижнекамске появились на свет 48 детей, из них 25 девочек и 23 мальчика. При этом первый младенец родился 1 января в 10.00. По словам Рамиля Муллина, женщинам " нужно больше рожать", а администрации улучшить условия для мам, чтобы город оставался молодым.

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