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НовостиОбщество16 января 2023 7:02

УФАС прекратило "похоронное дело" против Исполкома Набережных Челнов

В действиях администрации не нашли признаки нарушения
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
УФАС по Татарстану посчитало незаконным передачу содержания кладбища специализированной службе.

УФАС по Татарстану посчитало незаконным передачу содержания кладбища специализированной службе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана прекратило дело против Исполкома Набережных Челнов, возбужденное из-за несоответствующей организации работы кладбища. В действиях администрации города не выявили признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

По началу УФАС по Татарстану посчитало незаконным передачу содержания кладбища специализированной службе. Тогда Исполком Набережных Челнов призвали устранить нарушения, и поскольку порядок к июню 2022 года наведен не был - возбудили дело.

Исполком города внес изменения в постановление "Об организации похоронного дела" и комиссия посчитала, что выявленные нарушения антимонопольного законодательства устранили, сообщает Chelny-biz.ru.

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