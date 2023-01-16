УФАС прекратило "похоронное дело" против Исполкома Набережных Челнов

УФАС по Татарстану посчитало незаконным передачу содержания кладбища специализированной службе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана прекратило дело против Исполкома Набережных Челнов, возбужденное из-за несоответствующей организации работы кладбища. В действиях администрации города не выявили признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

По началу УФАС по Татарстану посчитало незаконным передачу содержания кладбища специализированной службе. Тогда Исполком Набережных Челнов призвали устранить нарушения, и поскольку порядок к июню 2022 года наведен не был - возбудили дело.

Исполком города внес изменения в постановление "Об организации похоронного дела" и комиссия посчитала, что выявленные нарушения антимонопольного законодательства устранили, сообщает Chelny-biz.ru.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram