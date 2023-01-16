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НовостиОбщество16 января 2023 6:28

В январе 2023 года в Татарстане подешевели мясо и колбаса, но подорожали овощи и фрукты

Незначительно изменились цены на курицу, молоко и яйца
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В республике подешевели говядина, свинина, колбаса, рыба.

В республике подешевели говядина, свинина, колбаса, рыба.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральная служба госстатистики по Татарстану опубликовала перечень того, как изменились цены на продовольственные товары на начало января 2023 года.

По состоянию на 9 января в республике подешевели говядина, свинина, колбаса, рыба, сливочное масло, маргарин, сметана и черный чай. При этом подорожали баранина, детское питание, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, огурцы, помидоры и бананы.

Незначительно изменились цены на курицу, сосиски, подсолнечное масло, молоко, творог, куриные яйца, сахар, печенье, соль, муку, ржаной хлеб, крупы, вермишель и макаронные изделия.

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