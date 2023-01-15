Звонят детям и просят включить газовую конфорку: казанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества

Горожан призвали сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани участились случаи, когда злоумышленники звонят детям, представляются сотрудниками газовой службы и просят их открыть газовые конфорки. Об этом предупредил в своем telegram-канале "Газпром трансгаз Казань".

В компании отметили, что работники газовой службы не совершают такие действия. Они просят казанцев быть бдительными и сообщать о подобных ситуациях в правоохранительные органы.

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