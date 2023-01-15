Более пяти тысяч детей отдохнули в лагерях Татарстана на зимних каникулах

Для школьников провели мероприятия, ориентированные на патриотизм, здоровый образ жизни и духовное воспитание. Фото: Евгения ГУСЕВА

Свыше пяти тысяч детей отдохнули в лагерях Татарстана на зимних каникулах. Об этом сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

Для школьников провели мероприятия, ориентированные на патриотизм, здоровый образ жизни и духовное воспитание, а также мероприятия, приуроченные к Году национальных культур и традиций.

Всего в республике прошло 42 смены в 21-ом районе республики. Отдых проходил в 36 загородных оздоровительных организациях и в 24 лагерях дневного пребывания. Участие в сменах принимали дети из семей мобилизованных.

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