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НовостиОбщество15 января 2023 11:14

Более пяти тысяч детей отдохнули в лагерях Татарстана на зимних каникулах

За этот период в республике прошло 42 смены
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для школьников провели мероприятия, ориентированные на патриотизм, здоровый образ жизни и духовное воспитание.

Для школьников провели мероприятия, ориентированные на патриотизм, здоровый образ жизни и духовное воспитание.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Свыше пяти тысяч детей отдохнули в лагерях Татарстана на зимних каникулах. Об этом сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

Для школьников провели мероприятия, ориентированные на патриотизм, здоровый образ жизни и духовное воспитание, а также мероприятия, приуроченные к Году национальных культур и традиций.

Всего в республике прошло 42 смены в 21-ом районе республики. Отдых проходил в 36 загородных оздоровительных организациях и в 24 лагерях дневного пребывания. Участие в сменах принимали дети из семей мобилизованных.

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