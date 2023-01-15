Синоптики Татарстана предупредили о морозах до 20 градусов и гололедице на дорогах

При этом ожидается облачная погода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 15 января ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет составлять от -11 до -16 градусов, при прояснениях - до 20 градусов мороза. Днем будет до - 13 градусов.

В начале недели, 16 января, погода изменится незначительно. Значительных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов. В дневное время - от -8 до -13.

Во вторник, 17 января, температура воздуха ночью составит от -12 до -17 градусов, при прояснениях и вовсе до -21 градуса. Днем воздух может прогреться до -8 градусов. На дорогах во все дни сохранится гололед.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram