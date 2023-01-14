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НовостиОбщество14 января 2023 13:02

В Казани филиал Центра занятости населения по Советскому району переехал на улицу Зорге

При этом удалось сохранить прежний график работы учреждения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ранее филиал располагался на улице Журналистов.

Ранее филиал располагался на улице Журналистов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С понедельника, 16 января, филиал Центра занятости населения по Советскому району Казани начнет свою работу на новом месте. Он переехал с улицы Журналистов в здание №102 на улице Зорге.

При всем этом удалось сохранить прежний график работы филиала. Так, по понедельникам, средам, четвергам и пятница прием там будет вестись с 9.00 до 17.00, по вторникам – с 9.00 до 20.00. Суббота и воскресенье соответственно считаются выходными днями.

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