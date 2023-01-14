В Казани филиал Центра занятости населения по Советскому району переехал на улицу Зорге

Ранее филиал располагался на улице Журналистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

С понедельника, 16 января, филиал Центра занятости населения по Советскому району Казани начнет свою работу на новом месте. Он переехал с улицы Журналистов в здание №102 на улице Зорге.

При всем этом удалось сохранить прежний график работы филиала. Так, по понедельникам, средам, четвергам и пятница прием там будет вестись с 9.00 до 17.00, по вторникам – с 9.00 до 20.00. Суббота и воскресенье соответственно считаются выходными днями.

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