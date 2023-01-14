В Казани грузовик КАМАЗ оборвал провода и парализовал движение трамваев и троллейбусов

Инцидент произошел ночью на перекрестке улиц Зорге и Даурская. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

14 января в 3.00 в Казани на перекрестке улиц Зорге и Даурская КАМАЗ с негабаритным грузом оборвал контактные провода трамваев и троллейбусов. В результате чего движение электротранспорта было парализовано. Сам водитель бльшегруза после совершенного ДТП скрылся.

Несмотря на масштаб повреждений ремонтно-аварийные бригады смогли оперативно все починить и движение общественного транспорта было возобновлено рано утром – в 7.23.

- По записям камер видеонаблюдения сотрудники ГИБДД смогли найти сбежавшего водителя. По результатам определения ущерба ему будет предъявлен иск. Также мужчина подвергнется штрафу за оставление места ДТП, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

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