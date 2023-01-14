Минздрав Марий Эл сообщил, что в республике стали выявлять случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Стопроцентно различить грипп и COVID-19 сложно. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За последнюю неделю в Марий Эл инфекционная заболеваемость немного спала из-за того, что дети были на зимних каникулах. Но, несмотря на это, республиканский Минздрав считает, что в республике продолжает сохранятся напряженная ситуация с гриппом и COVID-19. Мало того, люди начали подхватывать эти инфекции две за один раз.

- В республике есть уже доказанные случаи, когда одновременно у одного пациента выделяется грипп и COVID-19. Это тяжелая ситуация, бороться с инфекцией очень сложно, потому что применение препаратов при одной и другой болезни в 80% прямо противоположное, - заявила зам главы Минздрава Марий Эл Татьяна Бастракова.

По ее словам, стопроцентно различить грипп и COVID-19 сложно. Но при первой болезни инкубационный период короткий – от одного до трех дней.

- Вся поставленная в регион вакцина от гриппа уже использована. Привиты, в том числе, дети и беременные. Статистика показывает, что привитых заболело всего 3%, причем тяжелой формы среди них нет. С вакциной от гриппа в этом году стопроцентное попадание, даже в четырехвалентной вакцине - все антигенные структуры совпали, - также отметила Татьяна Бастракова.

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