«Рубину» предлагали лучшего футболиста Первой лиги Мухаммада Султонова, но клуб отказался от него

Мухаммад Султонов до 13 января 2023 года выступал за московское "Торпедо". Фото: torpedo.ru
В казанский «Рубин» обратились представители экс-форварда «Торпедо» Мухаммада Султонова. Они предложили подписать контракт с ним, сообщил собственный источник КП-Казань близкий к ситуации в клубе.
В итоге «Рубин» отказался от такого трансфера. Там посчитали, что атакующий потенциал команды и так достаточно силен для Первой лиги.
Напомним, в минувшем сезоне 30-летний Мухаммад Султонов с 27 (15+12) результативными баллами в 31 матче за «Торпедо» был признан лучшим футболистом Первой лиги.
В этом сезоне на счету нападающего сборной Таджикистана лишь 1 голевая передача в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
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