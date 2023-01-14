Глава Чувашии Олег Николаев назначил тысяче молодых людей стипендию в 2 500 рублей

Эти ежемесячные выплаты будут начисляться с 1 января по 31 декабря 2023 года. Фото: cap.ru

2 247 жителей Чувашии в возрасте от 14 до 35 лет подали заявки на получение стипендии главы региона Олега Николаева. Из них была выбрана только одна тысяча человек. Все они имеют успехи в учебе, а также в научной, творческой, производственной, управленческой спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.

Отобранные представители этой молодежи ежемесячно – с 1 января и по 31 декабря 2023 года, будут получать по 2 500 рублей каждый.

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