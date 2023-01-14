Житель Татарстана играл на валютной бирже и потерял 3,4 миллиона рублей

Чтобы вложиться в торги, мужчина взял кредиты сразу в нескольких банках. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Чистополя пришел 45-летний местный житель. Как оказалось, за помощью к правоохранителям обратился крупный биржевой игрок. Мужчина рассказал, что в описках дополнительного заработка он решил заняться валютными торгами в интернете. К этом его подвигла реклама, которую он увидел водном из мессенджеров.

Кликнул по ссылке и стал участником группы людей-инвесторов, ведущих торги под руководством финансового аналитика. Увидев сообщения о переводе им огромных доходов с игры на бирже и изучив все отзывы об этой «конторе», мужчина тоже решил вложиться.

Для него тут же провели семидневное обучение. Далее житель Чистополя инвестиций ради взял сразу в нескольких банках кредиты на боле чем 3,4 миллиона рублей. Все это он вложил в торги. Все сначала складывалось хорошо. Но когда мужчина захотел вывести часть заработанных на бирже денег, то ему отказали. Мол, была предоставлена бонусная квота, которую нужно еще отработать.

Для этого татарстанец начал активно проводить сделки. Цель была близка. Вот только своих денег ни вложенных, ни заработанных он так и не увидел. В один из моментов ему просто сообщили, что его счет заблокирован из-за обострения политической ситуации в мире.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в МВД Татарстана.

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