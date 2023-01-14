Перерезал любовнице горло и бросил тело в подпол: жителя Чувашии обвиняют в убийстве сожительницы

С места преступления. Фото: СУ СКР Чувашии

Не успели новогодние праздники закончиться, как родственники жительницы деревни Торханы забили тревогу. Женщина долгое время не выходила на связь – пропала. Родственники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски с дома, где жила пропавшая. Произведя тщательный осмотр, они нашли ее тело в подполе. Ей перерезали горло, скинули вниз и прикрыли паласом. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в следственном комитете Чувашии.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 53-летний местный житель – сожитель убитой. По версии следствия, почти в канун Нового год мужчина в доме женщине по пьяни поссорился с ней «на почве личных неприязненных отношений», схватил нож и перерезал любовнице горло.

Женщина скончалась на месте. Злоумышленник же, видимо, в попытке скрыть следы преступления скинул тело своей жертвы в подпол и прикрыл тем самым паласом.

- Мужчина заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, - отметили в следственном комитете Чувашии.

Там также установили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за избиение сожительницы и угрозы убить ее.

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