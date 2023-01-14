Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 6:35

Стала известна погода в Татарстане на все выходные с 14 по 15 января 2023

Автомобилистам стоит быть осторожнее, на дорогах их будет поджидать гололедица
Источник:kp.ru
Об ухудшении погоды предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Об ухудшении погоды предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем в субботу, 14 января, в республике местами ожидается сильный юго-западный и южный ветер с порывами до 17 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

При этом, согласно его прогнозам, в этот выходной день обойдется без существенных снегопадов или еще каких-либо ледяных дождей. Правда, на дорогах автомобилистов будет поджидать гололедица, так что им нужно быть более внимательными во время движения. Что же касается морозов, то их уже не будет – днем от -9 до -14 градусов.

В воскресенье, 15 января, ветер стихнет. Погода будет с переменной облачностью и все так же без существенных осадков. Днем немного потеплеет – ожидается от -8 до -13 градусов. Автомобилистам не стоит расслабляться – гололедица на дорогах останется.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram