Житель Йошкар-Олы за один ночной звонок проституткам заплатил почти 83 тысячи рублей

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию Йошкар-Олы пришел 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его обманули проститутки, а вернее тот, кто ответил на звонок по «заветному» номеру.

По словам горожанина, ему посреди ночи захотелось продажной любви. Он нашел в интернете сайт, предлагавший услуги проституток, и позвонил по указанному там номеру.

Вместо девушек на том конце провода ему ответил мужской голос. Он грозно сообщил жителю Йошкар-Олы, что его звонок в столь неурочное время привела к проблемам на сайте с интим-услугами – он якобы престал работать. С мужчины потребовали возместить возникший в связи с этим ущерб.

- Горожанин потерял бдительность и через мобильное приложение перечислил ответившему на звонок 83 тысячи рублей, - сообщили в МВД Марий Эл.

Видимо, только проспавшись, мужчина понял, что его обманули – ни денег, ни проститутки. Собрался с мыслями и пошел писать заявление в полицию. Там пока решают возбуждать уголовное дело по рассказу мужчины или не возбуждать.

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