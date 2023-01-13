Спортсмен из Татарстана взял бронзу Кубка России по биатлону

Перед последним огневым рубежом татарстанец лидировал, но дважды промахнулся и стал лишь третьим. Фото: rybinsk.ru

Спортсмен из Татарстана Евгений Емерхонов взял медаль на Кубке России по биатлону в Рыбинске. Успех к татарстанцу пришел в гонке преследования, где он финишировал третьим, сообщает Комитет физической культуры и спорта Исполкома Казани.

Емерхонов стартовал шестым. Именно на этой позиции он финишировал в спринте. На первых трех огневых рубежах татарстанец не промахивался, что позволило ему выйти в лидеры гонки. Увы, но удержать позицию он не смог. На последнем огневом рубеже Емерхонов дважды промахнулся, но сумел финишировать третьим и взял бронзовую медаль.