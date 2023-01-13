В Чебоксарах поймали водителя "Мерседеса", который в третий раз сез за руль в наркотическом опьянении

Иномарку отогнали на штрафстоянку. Фото: МВД Чувашии.

Сотрудники Госавтоинспекции Чебоксар задержали водителя "Мерседеса" с номерами Марий Эл. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов иномарку. У водителя наблюдались признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Проверяя информацию о водителе, сотрудники Госавтоинспекции республики выяснили, что 25-летний мужчина в марте прошлого года привлекался к административной, а в октябре - к уголовной ответственности, после того, как был задержан чебоксарской госавтоинспекцией за рулём в нетрезвом виде. Отметим, что водительские права мужчина не получал.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело. "Мерседес" отогнали на штрафстоянку. В настоящее время решается вопрос о конфискации иномарки у задержанного.