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НовостиОбщество13 января 2023 16:32

В Казани установили мемориальную доску в память о народном артисте России Фуате Мансурове

Память известного человека увековечили на фасаде дома №23/6 по улице Карла Маркса
Рината СТРЕБКОВА
В доме, на стене которого появилась мемориальная доска, в свое время жил дирижер.

В доме, на стене которого появилась мемориальная доска, в свое время жил дирижер.

Фото: Мэрия Казани

В Казани увековечили память народного артиста ТАССР и России Фуата Мансурова. Мемориальную доску в память о выдающемся деятеле культуры установили на фасаде дома №23/6 по улице Карла Маркса. Выбор дома не случаен. Именно там в свое время жил дирижер.

Церемония открытия мемориальной доски состоялась 13 января. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ, кроме официальных лиц на мероприятии присутствовала дочь Фуата Мансурова Марина. Она рассказала об отце, которого запомнила жизнерадостным человеком с тонким чувством юмора.