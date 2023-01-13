В Казани установили мемориальную доску в память о народном артисте России Фуате Мансурове

В доме, на стене которого появилась мемориальная доска, в свое время жил дирижер. Фото: Мэрия Казани

В Казани увековечили память народного артиста ТАССР и России Фуата Мансурова. Мемориальную доску в память о выдающемся деятеле культуры установили на фасаде дома №23/6 по улице Карла Маркса. Выбор дома не случаен. Именно там в свое время жил дирижер.

Церемония открытия мемориальной доски состоялась 13 января. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ, кроме официальных лиц на мероприятии присутствовала дочь Фуата Мансурова Марина. Она рассказала об отце, которого запомнила жизнерадостным человеком с тонким чувством юмора.