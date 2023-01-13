Казанский УНИКС подписал молодого россиянина с опытом игры в Евролиге

Форвард перебрался в Казань из столичного МБА. Фото: пресс-служба БК УНИКС

Казанский УНИКС усилил свой состав молодым российским форвардом с опытом игры в Евролиге. 22-летний Вадим Одиноков нынешний сезон начинал в составе дебютанта Единой лиги ВТБ - столичного МБА. В УНИКС он перебрался до конца текущего сезона.

- После травмы Ильницкого мы хотели подписать игрока, способного закрыть позицию и помочь нам в достижении целей. Одиноков – молодой баскетболист с большим потенциалом, на которого мы очень рассчитываем, - прокомментировал подписание игрока главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Владислав Одиноков – воспитанник подмосковного клуба «Химки», за команды которого выступал с 2015 по 2021 годы. В сезоне-2020/21 новичок УНИКСа дебютировал в Единой Лиге ВТБ, а также принял участие в 7 матчах Евролиги. Последние полтора сезона он выступал за МБА.