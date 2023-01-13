Семь жилых домов, ЗАГС и два детсада в Казани оставят без воды на 1,5 дня

Отключение воды произойдет в зданиях на улице Болотникова. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Начало следующей недели для некоторых жителей Казани омрачится полным отсутствием воды. Не повезет жителям Кировского района столицы Татарстана. Воды там не будет 36 часов, или 1,5 дня.

Воды не будет в домах №7, 9, 11/1, 13а, 17а, 29а, 33а по улице Болотникова, а также в детских садах № 288 (улица Болотникова, 7а) и № 334 (улица Болотникова, 17) и в здании ЗАГСа Кировского района (улица Болотникова, 35а).

Причиной отключения станет переврезка водопровода, сообщили в МУП «Водоканал».