Новую детскую поликлинику в Дербышках построили на 90%

Медучреждение будет оснащено новым оборудованием, инвентарем и мебелью. Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Строительство новой детской поликлиники в Дербышках завершили уже на 90%. В настоящий момент в здании осталось провести пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию, сообщает управление здравоохранения Казани.

Там также отметили, что медучреждение будет оснащено современным оборудованием, инвентарем и мебелью. На первом этаже поликлиники откроется пункт выдачи молочной кухни, приемное и инфекционное отделения, лаборатория, травматология и рентгенологический кабинет.

На остальных этажах будут принимать педиатры и специалисты узкого профиля. На третьем этаже расположится дневной стационар.

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