Около здания Госсовета Татарстана нашли кучи мусора

В этом же здании располагается и Кабмин республики. Фото: Алина НИЗАМОВА

Новогодние праздники закончились, мусор после них, видимо, еще нет. В середине этой недели в Казани прямо около здания Госсовета Татарстана, где также работает Кабмин республики и президент региона Рустам Минниханов, были замечена куча неубранного мусора, который скопился на специальной контейнерной площадке.

Практически такую же ситуацию можно наблюдать и возле здания Роспотребнадзора Татарстана, которое расположено на улице Маркса, то есть так же в центре города, сообщает «БИЗНЕС Online».

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