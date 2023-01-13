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НовостиОбщество13 января 2023 12:06

Около здания Госсовета Татарстана нашли кучи мусора

Не все так чисто и возле здания Роспотребнадзора республики в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В этом же здании располагается и Кабмин республики.

В этом же здании располагается и Кабмин республики.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Новогодние праздники закончились, мусор после них, видимо, еще нет. В середине этой недели в Казани прямо около здания Госсовета Татарстана, где также работает Кабмин республики и президент региона Рустам Минниханов, были замечена куча неубранного мусора, который скопился на специальной контейнерной площадке.

Практически такую же ситуацию можно наблюдать и возле здания Роспотребнадзора Татарстана, которое расположено на улице Маркса, то есть так же в центре города, сообщает «БИЗНЕС Online».

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