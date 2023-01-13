Со Спасской башни в Казанском Кремле убрали символ Святой Троицы

Весной символ планируют вернуть на фасад Спасской башни в Казанском Кремле. Фото: Антон ПИКУС

После ремонта со Спасской башни в Казанском Кремле исчез православный символ Святой Троицы – глаз в треугольнике. Таинственную пропажу подметил автор telegram-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев.

По его мнению, это не может быть случайностью или ошибкой рабочих. Гордеев подметил, что практически в то же время с фронтона архиерейского дома убрали аналогичный символ. Он также предположил, что кто-то может бороться с религиозными символами, ошибочно принимая их за масонские знаки.

Позже стало известно, что символ Святой Троицы убрали на время. Помощник главы Татарстана Олеся Балтусова объяснила в своем telegram-канале, что элементы фасада реставраторы убрали на период работ, а весной их вернут на место.

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