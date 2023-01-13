В Уфе Минниханов и Шаймиев приняли участие в прощании с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым

По словам Рустама Миннихнова, он всегда с большим уважением относился к первому президенту Башкортостана. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу. 13 января, в Уфу прибыли президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Они принимают участие в церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Напомним, политик скончался 11 января на 89 году жизни.

- Он был близким для нас человеком. Это огромная потеря для всей страны. Муртаза Рахимов был дружен с Минтимером Шаймиевым, и это отразилось на наших тесных контактах. Я всегда с большим уважением относился к нему, - сказал во время траурного митинга Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что Муртаза Рахимов часто принимал участие во многих мероприятиях, которые проходили в Татарстане.

- Он оставил хороший след в истории. Ему многое удалось. Внес серьезный вклад в развитие России и в политическом плане, и в хозяйственных делах. Не все легко давалось, были и перестроечные годы. Но главное удалось и сейчас удается руководству Татарстана и Башкортостана – это продолжать прекрасные традиции, - в свою очередь отметил Минтимер Шаймиев.

Отметим, траурная церемония прощания проходит в ГКЗ «Башкортостан». После нее Муртаза Рахимов будет похоронен на мусульманском кладбище.

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